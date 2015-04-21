Українська молодіжна збірна з самбо завоювала 19 медалей на чемпіонаті Європи
В сербському місті Новий Сад завершився Чемпіонат Європи з самбо серед юніорів, юніорок, дівчат та юнаків.
Збірна України на цьому турнірі завоювала 19 медалей - 4 золоті, 9 срібних і 6 бронзових.
Окрім того, в загальному заліку серед дівчат збірна України посіла 2-ге місце (слідом за командою Росії), а серед юнаків - третє (слідом за Грузією та Росією).
"Я гордий бути президентом такої сильної спортивної федерації.19 медалей - це чудовий результат та я переконаний, що це тільки маленька перемога на початку великого шляху!" - зазначив президент Національної федерації самбо України Олексій Савченко після завершення змагань.
Список українських чемпіонів та призерів виглядає наступним чином.
Золоті медалісти:
Новікова Анастасія (Харківська область)
Антикало Ганна (Миколаївська область)
Звєрєв Сергій (Дніпропетровська )
Крівчач Сергій (Харківська область)
Срібні призери:
Безатосна Анастасія (Харківська область)
Богач Світлана (Вінницька область)
Шевчук Анастасія (Житомирська область)
Калоян Саша (Івано-Франківська область)
Путілін Олексій (Дніпропетровська область)
Шепель Віталій (Запорізька область)
Купіна Анна (Харківська область)
Москальова Катерина (Дніпропетровська область)
Хомяк Катерина (Житомирська область)
Бронзові призери:
Парфенюк Наталія (Житомирська область)
Руднєв Владислав (Харківська область)
Дідик Алла (Львівська область)
Нецвіт Владислава (Харківська область)
Слободянюк Анна (Хмельницька область)