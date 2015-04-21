Українська молодіжна збірна з самбо завоювала 19 медалей на чемпіонаті Європи

Збірна України на цьому турнірі завоювала 19 медалей - 4 золоті, 9 срібних і 6 бронзових.

Окрім того, в загальному заліку серед дівчат збірна України посіла 2-ге місце (слідом за командою Росії), а серед юнаків - третє (слідом за Грузією та Росією).

"Я гордий бути президентом такої сильної спортивної федерації.19 медалей - це чудовий результат та я переконаний, що це тільки маленька перемога на початку великого шляху!" - зазначив президент Національної федерації самбо України Олексій Савченко після завершення змагань.

Список українських чемпіонів та призерів виглядає наступним чином.

Золоті медалісти:

Новікова Анастасія (Харківська область)

Антикало Ганна (Миколаївська область)

Звєрєв Сергій (Дніпропетровська )

Крівчач Сергій (Харківська область)

Срібні призери:

Безатосна Анастасія (Харківська область)

Богач Світлана (Вінницька область)

Шевчук Анастасія (Житомирська область)

Калоян Саша (Івано-Франківська область)

Путілін Олексій (Дніпропетровська область)

Шепель Віталій (Запорізька область)

Купіна Анна (Харківська область)

Москальова Катерина (Дніпропетровська область)

Хомяк Катерина (Житомирська область)

Бронзові призери:

Парфенюк Наталія (Житомирська область)

Руднєв Владислав (Харківська область)

Дідик Алла (Львівська область)

Нецвіт Владислава (Харківська область)

Слободянюк Анна (Хмельницька область)