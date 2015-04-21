Чоловіча збірна України з шахів розгромила команду Єгипту на ЧС

В Цахкадзорі (Вірменія) завершився матч 3-го туру командного Чемпіонату світу з шахів серед чоловіків, в якому збірна України обіграла команду Єгипту з рахунком 4:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Найбільш швидкою в цьому матчі вийшла партія за участю Павла Ельянова, який на 47-му ходу чорними фігурами обіграв Сомі Шокера. На 59-му ході завершилася партія, в якій Василь Іванчук білими фігурами обіграв Бассема Аміна. У свою чергу, Олександр Моїсеєнко чорними на 66-му ходу здолав Ахмеда Адлі, а Юрій Криворучко, білими, на 66-му - Мохаммеда Ельшеріфа.

Як повідомляв УНІАН, на жіночому командному чемпіонаті світу, що паралельно проходить в Китаї, чинний чемпіон світу збірна України зіграла внічию з командою Індії - 2:2.

Чоловічий і жіночий командні ЧС проходять у Вірменії та Китаї з 18 по 29 квітня.