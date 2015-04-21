Жіноча збірна України з шахів зіграла внічию з Індією на ЧС

Українки програвали по ходу матчу, але зуміли відігратися в найтривалішій партії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Лідери двох команди зіграли внічию. Так завершилися партії Ганна Музичук - Хампі Конеру і Марія Музичук - Дронаваллі Харіка. У свою чергу, Ганна Ушеніна, яка грала білими, на 52-му ходу поступилася Рауса Радміні. Найбільш затяжною виявилася партія Наталія Жукова - Свамінатан Сумія, де українка, яка грала чорними, в ендшпілі змусила суперницю здатися. Партія завершилася лише на 71-му ході.

Таким чином, на даний момент на рахунку збірної України перемога, нічия і поразка. Раніше українки сенсаційно поступилися збірній Польщі (0,5:3,5 очка), а потім реабілітувалися в матчі з Казахстаном, вигравши з таким же рахунком.

Чемпіонат світу в Ченду (Китай) проходить з 18 по 29 квітня. За регламентом змагань 10 кращих команд світу проведуть турнір в одне коло - по 9 матчів.

Збірна України на цьому турнірі виступає в ролі діючого чемпіона світу, відстоюючи титул, завойований у 2013-му році.