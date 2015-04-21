Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, "Барселона" - ПСЖ: відео онлайн-трансляція

Перша гра, що відбулася тиждень тому в Парижі, завершилася з рахунком 3:1 на користь "Барселони".

У сьогоднішньому матчі іспанську команду, крім перемоги або нічиєї, влаштує поразка з будь-яким мінімальним рахунком або рахунком 0:2, так як команда в гостях забила 3 голи. У свою чергу, ПСЖ необхідно вигравати з рахунком 3:0, або при дуже результативній грі з різницею в 2 і більше м'ячів (4:2, 5:3 і т. д.) У разі повторення рахунку першої гри - 3:1 на користь господарів поля - буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.

Головний тренер "Барселони" Луїс Енріке зазначає: "Лідер ПСЖ Ібрагімович повернувся у склад команди, але це нічого не змінює, оскільки "ПСЖ" завжди грає в одній манері. Ібра і Верратті - дуже важливі для парижан гравці, а отже, загальний рівень команди підвищиться. Проте, я думаю тільки про перемогу. Розумію, що вона краще за нічию. Нам слід часом дуже серйозно працювати, як ми це робили в Парижі. Тоді ми будемо відчувати себе сильніше і в інші моменти. Я не згоден на нічию, всі мої думки тільки про перемогу".

У свою чергу, наставник ПСЖ Лоран Блан вважає: "Всі ми розуміємо, яка наша непроста задача. Проблема в тому, що треба забивати відразу три м'ячі, хоча я впевнений, що моментів у нас буде досить. Невеликий шанс на вихід у півфінал у нас є, хоча зберегти свої ворота на замку в матчі з "Барселоною" практично неможливо. Втрачати нам нема чого, і такі матчі дуже по душі Златану Ібрагімовичу. Він тренується в поті чола щодня і знаходиться в ідеальній формі, нехай і не грає. Златан добре відпочив, що радує у світлі складних матчів у майбутньому. Все-таки Ліга чемпіонів - не єдиний турнір, в якому ми боремося за перемогу. Також хочу зазначити, що "Барса" є одним з європейських грандів, і це ні для кого не секрет. Каталонцям дуже пощастило, адже в їх рядах грають футболісти, яких будуть пам'ятати довгі роки після завершення кар'єри. Між "ПСЖ" та "Барселоною" є відмінність. "ПСЖ" тільки мріє стати грандом, а "Барса" давно ним є. Ми прекрасно розуміємо, що приїхали сюди не на екскурсію. Знаємо "Барселону" і хочемо перемогти її, для чого потрібно показати свій найкращий футбол".

На котируваннях букмекерських контор безумовним фаворитом матчу є "Барселона". На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1,39 до 1, на нічию - 4,87 до 1, а на перемогу ПСЖ - 6,39 до 1.

Також "Барселона" є безумовним фаворитом у боротьбі за вихід в півфінал. На прохід іспанців ставки приймаються з мінімальним коефіцієнтом 1,01 до 1, а на прохід ПСЖ - 20 до 1.