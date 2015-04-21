Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, "Баварія" - "Порту": відео онлайн-трансляція

Перша гра між двома командами, що відбулася тиждень тому в Португалії, завершилася з рахунком 3:1 на користь "Порту".

Для виходу в півфінал "Баварії" необхідно перемагати на своєму полі з рахунком 2:0 або з різницею у 3 м'ячі (3:0, 4:1 і т. д.). Велика перемога з різницею в 2 м'ячі (4:2, 5:3 і т. д.) виведе у наступне коло португальську команду за рахунок більшої кількості голів на чужому полі. Також "Порту" влаштує поразка з мінімальним рахунком і, зрозуміло, нічия або перемога. При повторенні рахунку першого матчу - 3:1 на користь господарів поля - буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.

Головний тренер "Баварії" Хосеп Гвардіола не сумнівається, що "Баварія" візьме реванш за поразку в першому поєдинку: "Завтрашній матч - велике випробування, але коли тренуєш такий клуб, як "Баварія", то у тебе кожен день серйозне випробування. За останні кілька тижнів непростих тижнів, я дізнався багато нового про свою роботу. Я дуже задоволений тим, що треную цей клуб. Навіть на тлі наявних проблем ми вийшли в півфінал Кубка Німеччини, виграємо, ймовірно, чемпіонат Німеччини і продовжуємо боротьбу в Лізі чемпіонів. Але я знаю клуб, в якому працюю. Як в "Реалі" чи "Барселоні", тут задоволені лише у випадку завоювання всіх трьох трофеїв. Завтра нам доведеться більше ризикувати. Це природно після матчу в Порту. Я оптиміст і реаліст. Після поразки з рахунком 1:3 нам буде вкрай непросто, але я на 100% впевнений, що ми проб'ємося у півфінал".

У свою чергу, головний тренер "Порту" Хулен Лопетегі вважає: "Безумовно, ми зробимо деякі зміни в порівнянні з першим матчем. Однак наш підхід до справи залишиться таким же. У нас досить передбачувана команда, так що сюрпризів чекати не варто. Коли м'яч у нас, ми хочемо атакувати, коли м'яч у суперника - ми намагаємося повернути його собі. Я не витрачаю час і сили на думки про те, що буде робити "Баварія". Ми думаємо тільки про свою гру. Потрібно втілити в життя все, над чим ми так багато працювали. Амбіцій нам точно не позичати. Нас чекає важке випробування, але ми повинні знайти прості відповіді. Нам протистоїть "Баварія", яка по праву вважається одним з найсильніших клубів світу. Не варто думати про те, що може трапитися. Замість цього потрібно взяти те, що відбувається на полі під свій контроль. Ми постараємося грати в свій футбол і створювати небезпечні моменти".

На котируваннях букмекерських контор "Баварія" вважається явним фаворитом матчу. Ставки на перемогу господарів поля приймаються з коефіцієнтом 1,31 до 1, на нічию - 5,13 до 1, а на перемогу "Порту" - 8,07 до 1.

А ось шанси команд на вихід у наступне коло приблизно однакові, з невеликою перевагою гостей - 1,83 на прохід у півфінал "Порту" проти 1,95 на "Баварію".