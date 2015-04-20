Чоловіча збірна України з шахів виграла у Росії і програла Вірменії на старті ЧС

В Цахкадзорі (Вірменія) стартував чоловічий командний Чемпіонат світу з шахів, де в перших двох турах збірна України виграла у діючих чемпіонів світу з Росії і програла господарям змагань - збірній Вірменії.

Обидва матчі завершилися з рахунком 2,5:1,5 очка.

У першому турі, у грі проти росіян, все вирішилося в партії Павло Ельянов - Євген Томашевський, де гравший білими українець Ельянов здобув перемогу. Партії Руслан Пономарьов - Олександр Грищук, Василь Іванчук - Сергій Карякін і Юрій Криворучко - Дмитро Яковенко завершилися внічию.

У матчі проти збірної Вірменії свою партію програв Руслан Пономарьов, який поступився Левону Ароняну. Партії Василь Іванчук - Габріель Саргіссян, Павло Ельянов - Сергій Мовсесьян і Олександр Моїсеєнко - Грант Мелкумян завершилися внічию.

Таким чином, після двох турів лідирує команда Індії - 5 очок. По 4,5 бала у збірних Китаю, Ізраїлю і Куби, які ділять 2-4 місця. У команди України - 4 очки і вона ділить 5-7 місця з Угорщиною і Вірменією. Чинний чемпіон світу збірна Росії набрала всього 3 бали і сенсаційно займає останнє 10-е місце.

Як повідомляв УНІАН, на жіночому командному чемпіонаті світу, що паралельно проходить в Китаї, чинний чемпіон світу збірна України в першому турі сенсаційно програла збірній Польщі - 0,5:3,5 очка, а в другому обіграла команду Казахстану - 3,5:0,5 очка.

Чоловічий і жіночий командні ЧС проходять у Вірменії та Китаї з 18 по 29 квітня.