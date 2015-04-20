Збірна України з хокею програла Італії у другому матчі ЧС з хокею

В Кракові (Польща) завершився матч другого туру Чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні 1А, в якому збірна України зустрічалася з командою Італії і програла з рахунком 1:2.

Українці програли другий матч поспіль на ЧС.

Матч з італійцями вийшов досить впертим і малорезультативним. У першому і третьому періодах основного часу команди взагалі не забивали голи, а в другому відзначилися по разу. На точний кидок італійця Бріана Иначака відповів Віктор Захаров.

Доля матчу була вирішена на самому початку овертайму, на 16-й секунді, коли Марко Інсам проштовхнув шайбу в кут воріт українців. Шайба швидко вилетіла з площини воріт і судді навіть довелося вдатися за допомогою відеоповтору, щоб зафіксувати гол - 1:2.

Таким чином, українці програли другий матч поспіль на турнірі (напередодні наша збірна поступилася команді Казахстану з рахунком 2:5), але набрали 1 очко в турнірну таблицю.

Згідно з регламентом змагань, 6 команд проводять груповий турнір у 5 турів. Дві кращі команди за підсумками змагань потрапляють в Елітний дивізіон - компанію 16 найсильніших команд світу, а найгірша - опускається в третій за значимістю Дивізіон 1В.

Чемпіонат світу в Кракові (Польща) проходить з 19 по 25 квітня.