Жіноча збірна України з футболу дізналася суперників у відборі на Євро-2017

Всі учасники були поділені на 8 груп по 5 команд, повідомляє Жіночий футбол України.

Збірна України потрапила до Групи 3, з командами Франції, Румунії, Греції та Албанії.

Згідно з регламентом змагань, переможці груп і шість кращих володарів других місць безпосередньо вийдуть у фінальну стадію, де приєднаються до господарів турніру - збірної Нідерландів.

Інші дві команди, що зайняли другі місця на груповому етапі, у жовтні 2016 року зіграють в стикових матчах за останню путівку на перший жіночий ЄВРО з участю 16 збірних.

Результати жеребкування наступні:

Група 1 - Ісландія, Шотландія, Білорусь, Словенія, Македонія

Група 2 - Іспанія, Фінляндія, Ірландія, Португалія, Чорногорія

Група 3 - Франція, УКРАЇНА, Румунія, Греція, Албанія

Група 4 - Швеція, Данія, Польща, Словаччина, Молдова

Група 5 - Німеччина, Росія, Угорщина, Туреччина, Хорватія

Група 6 - Італія, Швейцарія, Чехія, Північна Ірландія, Грузія

Група 7 - Англія, Бельгія, Сербія, Боснія і Герцеговина, Естонія

Група 8 - Норвегія, Австрія, Уельс, Ізраїль, Казахстан

Кожна збірна проведе з 14 вересня 2015 року до 20 вересня 2016-го по матчу вдома і на виїзді з іншими суперниками по групі - всього по 8 матчів.