Жіноча збірна України з шахів розгромила команду Казахстану в матчі ЧС

Гра завершилася з рахунком 3,5:0,5 очка, повідомляє офіційний сайт змагань.

На першій дошці Україну представляла новоспечена чемпіонка світу Марія Музичук, яка два тижні тому виграла особистий турнір у Сочі (Росія). Виступаючи за команду вона грала чорними проти Жансаі Абдумалік і виграла на 52-му ходу.

У свою чергу, Ганна Ушеніна білими впевнено обіграла на 37-му ходу Гулісхан Нахбаєву, а Інна Гапоненко також білими на 42-му ході зломила опір Мадіни Давлетбаєвої.

Найтривалішою в цьому матчі вийшла партія Гульміра Даулєтова - Наталія Жукова, в якій українка граючи чорними домоглася нічиєї на 79-му ходу.

Напередодні, у першому турі змагань, українки сенсаційно програли команді Польщі (0,5:3,5 очка).

Чемпіонат світу в Ченду (Китай) проходить з 18 по 29 квітня. За регламентом змагань 10 кращих команд світу проведуть турнір в одне коло - по 9 матчів.

Збірна України на цьому турнірі виступає в ролі діючого чемпіона світу, відстоюючи титул, завойований у 2013-му році.