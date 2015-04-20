Гравці "Динамо" Антунеш і Велозу можуть відновитися після травм до матчу з "Фіорентиною"
Головний тренер ФК «Динамо» (Київ) Сергій Ребров прокоментував підготовку команди до матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА проти італійської "Фіорентини", заявивши, що сподівається на відновлення після травм захисника Віторину Антунеша і півзахисника Мігеля Велозу.
Про це повідомляє прес-служба "Динамо".
Зокрема, Ребров заявив: "Антунеш поки не працював у загальній групі, але пошкодження не дуже серйозне. Ми сподіваємося, що з ним буде все гаразд, до того ж, на жаль, пропускає матч Драгович. Що стосується Велозу, то він повернувся до тренувань, але все ще відчував певну біль. Завтра він буде працювати в загальній групі, і сподіваюся, що допоможе нам у Флоренції".
Як повідомляв УНІАН, перша гра в Києві завершилася з рахунком 1:1. І в повторному матчі киянам потрібно перемагати з будь-яким рахунком, або зіграти результативну нічию (2:2, 3:3 і т. д.). У разі повторення результату київської ігри (1:1) буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.
Матч "Фіорентина" - "Динамо" відбудеться у Флоренції (Італія) в четвер, 23 квітня.