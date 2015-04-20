Львів`янин Тарас Сало виграв легкоатлетичний марафон у Кракові

На п’єдестал пошани піднялися відразу два українці, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Львів’янин Тарас Сало виявився найшвидшим з понад шести тисяч учасників. Його час – 2 години, 17 хвилин і 3 секунди. Другим став кенієць Юстус Кіпроно, а третім – Анатолій Оржеховський з Макіївки (2:21.37).

Найпрестижніший марафон відбувся у Лодзі, який за класифікацією ІААФ належить до «срібних». Там у жіночіх змаганнях вже з самого початку у відрив пішли п’ять учасниць, і серед них – харків’янка Тетяна Вернигор. Першими фінішували дві господарки траси – Моніка Стефановіч (2:29.28) та Агнешка Мірзієвська (2:30.55). А третьою – Вернигор – 2:31.34.

Представник України був серед лідерів і у змаганнях чоловіків. Іван Бабарика задав тон учасникам з перших кілометрів. Проте, невдовзі група з десяти бігунів його наздогнала. У підсумку перемогу здобув кенієць Альберт Матебор (2:11.49), Бабарика – 6-й (2:12.45).