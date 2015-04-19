"Динамо" здобуло вольову перемогу над "Волинню" у матчі УПЛ

У Луцьку завершився матч 20-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймала київське "Динамо" і, ведучи по ходу гри 1:0, програла з рахунком 1:3.

Доля матчу була вирішена у другому таймі.

Лучани активно розпочали матч і вже на 6-й хвилині заробили пенальті, який реалізував Ерік Бікфалві. Це перевагу господарі поля утримували до 65-ї хвилини. Кияни зрівняли рахунок в результаті комбінації, коли Данило Сілва з правого флангу навісив точно на голову Артему Кравцю і той з лінії воротарського майданчика пробив у лівий від себе кут. А за 4 хвилини, на 69-й, Андрій Ярмоленко та Кравець розіграли комбінацію на лівому фланзі і Артем з гострого кута пробив точно в дальній кут. Нарешті, на 73-й хвилині Ярмоленко з правого флангу закинув м'яч у штрафну і Віталій Буяльський в падінні через себе перекинув м'яч через голкіпера Богдана Шуста - 1:3.

Таким чином, кияни за підсумками туру зберегли 5-очкову перевагу над гірниками. Всі команди-лідери - "Динамо", "Шахтар" і "Дніпро" - виграли свої матчі туру.

У "Динамо" - 52 очки, "Шахтаря" - 47, "Дніпра" - 44.

Матчі 21-го туру відбудуться 25-26 квітня.