Збірна України з хокею програла перший матч ЧС Казахстану

В Кракові (Польща) завершився матч 1-го туру Чемпіонату світу з хокею серед команд Дивізіону 1А, в якому збірна України зустрічалася з командою Казахстану і програла з рахунком 2:5.

Доля матчу була вирішена вже у першому періоді.

Хокеїсти збірної Казахстану, якими керує екс-тренер української команди Андрій Назаров, вже на початку матчу заволоділи ініціативою і досить швидко втілили її в перевагу в рахунку. На 8-й хвилині Кевін Далманн відкрив рахунок, а на 15-й Леонід Мітальніков точним кидком завершив комбінацію за участю Вадима Краснослободцева і Євгена Римарєва.

У другому періоді Краснослободцев довів рахунок до великого. Йому асистували Римарєв та Олексій Литвиненко. І лише заключну 20-хвилинку українці зуміли звести внічию. На голи Костянтина Руденка і Римарєва влучними кидками відповіли українці Дмитро Німенко (асистенти - Сергій Варламов та Ігор Кугут) і Андрій Міхнов (Артем Гніденко та Роман Благой).

Таким чином, українці програли перший з п'яти матчів на турнірі.

Згідно з регламентом змагань, 6 команд проводять груповий турнір у 5 турів. Дві кращі команди за підсумками змагань потрапляють в Елітний дивізіон - компанію 16 найсильніших команд світу, а найгірша - опускається в третій за значимістю Дивізіон 1В.

Чемпіонат світу в Кракові (Польща) проходить з 19 по 25 квітня.