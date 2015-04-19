"Чорноморець" і "Говерла" зіграли внічию в матчі Прем'єр-ліги

На столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився матч 20-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому одеський "Чорноморець" на проавах номінального господаря грав з ужгородською "Говерлою" і звів гру внічию - 1:1.

Матч проходив у Києві, тому що ГУ МВС по Одеській області не дозволяє проводити матчі в Одесі з міркувань безпеки.

Гра в Києві проходила в рівній і досить грубій грі, де суддя показав 6 жовтих карток. А доля матчу була вирішена в середині другого тайму. На 62-й хвилині гравець "Чорноморця" Анатолій Діденко реалізував пенальті, а за 8 хвилин Дмитро Хльобас забив гол у відповідь - 1:1.

Раніше сьогодні дніпропетровський "Дніпро" розгромив на нейтральному полі в Києві донецький "Олімпік" - 5:0, а полтавська "Ворскла" на своєму полі також розгромила запорізький "Металург" - 5:0.

Тур завершиться матчем "Волинь" - "Динамо", який відбудеться у неділю ввечері.