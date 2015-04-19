Олег Верняєв став дворазовим чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики

В Монпельє (Франція) завершився чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики, де в окремих вправах Олег Верняєв виграв золото на брусах, а Ігор Радівілов завоював срібло в опорному стрибку.

Верняєв за своє вправу отримав 15,866 бала, випередивши Маріуса Даніеля Бербекара з Румунії і Крістана Бауманна (Швейцарія) - по 15,300 бали і дві срібні медалі. Бронзу у цьому виді не було присуджено.

Радівілов в опорному стрибку набрав за дві спроби 15,083 бали, також розділивши 2-е місце з Денисом Аблязіним з Росії. Бронза в цьому виді залишилася нерозіграною. Чемпіоном Європи став ще один росіянин Микита Нагорний, який отримав від суддів 15,099 бали.

Як повідомляв УНІАН, раніше на цьому турнірі Олег Верняєв виграв золото у багатоборстві, вперше в кар'єрі ставши абсолютним чемпіоном Європи.