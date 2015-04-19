УПЛ, 20-й тур, "Волинь" - "Динамо": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Луцьку відбудеться матч 20-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" на стадіоні "Аванграду" прийме київське "Динамо".

Лідер УПЛ спробує зберегти 5-очковий відрив від "Шахтаря", а "Волинь" бореться з харківським "Металістом" і луганською "Зорею" за місце в 5-ці найсильніших команд за підсумками сезону.

На даний момент у "Динамо" - 49 очок, а у донецького "Шахтаря" - 47. Гірники вже встигли провести свою гру 20-го туру, розгромивши напередодні луганську "Зорю" з рахунком 4:1. Тепер відповідь за киянами, які перед початком туру мали 5-очкову перевагу над головним суперником.

Що стосується "Волині", то у команди 25 очок і вона відстає (за втраченими балами) від луганської "Зорі" - на 3 очки, а від харківського "Металіста" - на 4. "Волинь" посідає 6-е місце в таблиці, а в єврокубках Україну представлятиме 5-ка найсильніших. І заочна боротьба з "Металістом" і "Зорею" є вкрай важливою для лучан.

Матч першого кола в Києві завершився розгромною перемогою "Динамо" з рахунком 4:1.

У нинішньому матчі на котируваннях букмекерських контор кияни також виглядають явними фаворитами. На перемогу "Волині" ставки приймаються з коефіцієнтом 7,24 до 1, на нічию - 4,40 до 1, на перемогу "Динамо" - 1,38 до 1.

Стартові склади команд:

Волинь: 1. Шуст, 15. Жуніч, 33. Новак, 91. Парцванія, 8. Политило, 10. Бікфалві, 11. Шарпар, 14. Польовий, 19. Кобахідзе, 79. Бабатунде, 93. Матей

Запасні: 74. Кичак, 30. Гуменюк О., 36. Годований, 6. Бабенко Р., 9. Мемешев, 26. Микитюк, 89. Козьбан

Динамо: 1. Шовковський, 2. Данило Сілва, 6. Драгович, 24. Віда, 34. Хачеріді, 16. Сидорчук, 17. Рибалка, 90. Беланда, 20. Гусєв О., 10. Ярмоленко, 22. Кравець

Запасні: 23. Рибка, 30. Бетао, 19. Гармаш, 28. Чумак Є., 29. Буяльський, 7. Ленс, 91. Теодорчик