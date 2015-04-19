УПЛ, 20-й тур, "Чорноморець" - "Говерла": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Києві, на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського відбудеться матч 20-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому одеський "Чорноморець" на правах господарів поля прийме ужгородську "Говерлу".

У цьому матчі зійдуться команди, які займають 11-е і 12-е місця в турнірній таблиці УПЛ.

Матч проходить в Києві, тому що ГУ МВС по Одеській області забороняє проводити футбольні матчі на домашній арені "Чорноморця" в Одесі з міркувань безпеки.

Перемога в цьому матчі практично убезпечить обидві команди від переслідувань йдучих на останніх 13-му і 14-му місцях маріупольського "Іллічівця" і львівських "Карпат". Хоча, розрив між командами і так достатньо великий. Якщо у "Чорноморця" 17 балів, а у "Говерли" - 16, то у "Іллічівця" на рахунку 8 очок, а у "Карпат" - 7. І сьогоднішнім опонентам по матчу в Києві боротьба за виживання в елітному дивізіоні загрожує тільки в крайньому випадку.

Матч першого кола між "Говерлою" і "Чорноморцем" завершився в Ужгороді з рахунком 0:0.

У нинішньому матчі на котируваннях букмекерських контор, шанси команд практично рівні, з невеликою перевагою номінальних гостей. На перемогу "Чорноморця" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,69 до 1, на нічию - 3,07 до 1, а на перемогу "Говерли" - 2,54 до 1.