Усик переміг росіянина Князєва і захистив титул Інтерконтинентального чемпіона WBO

Усик здобув перемогу у 8-му раунді технічним нокаутом при потужній підтримці переповнених трибун столичного Палацу спорту.

Поєдинок був зупинений, коли, на думку рефері в рингу Міккі Венна, Князєв «став брати на себе занадто багато ударів».

Таким чином, Усик здобув 7-у перемогу в кар'єрі на професійному рингу.