Усик переміг росіянина Князєва і захистив титул Інтерконтинентального чемпіона WBO
23:10, 18 квітня 2015Спорт
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Олександр Усик успішно захистив належавший йому титул Інтерконтинентального чемпіона за версією WBO у важкій вазі.
Усик (ліворуч) здобув сьому перемогу на профі-рингу / К2
Усик здобув перемогу у 8-му раунді технічним нокаутом при потужній підтримці переповнених трибун столичного Палацу спорту.
Поєдинок був зупинений, коли, на думку рефері в рингу Міккі Венна, Князєв «став брати на себе занадто багато ударів».
Таким чином, Усик здобув 7-у перемогу в кар'єрі на професійному рингу.
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