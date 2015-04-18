Усик переміг росіянина Князєва і захистив титул Інтерконтинентального чемпіона WBO

23:10, 18 квітня 2015
Спорт
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Олександр Усик успішно захистив належавший йому титул Інтерконтинентального чемпіона за версією WBO у важкій вазі.

Усик (слева) одержал седьмую победу на профи-ринге / К2

Усик здобув перемогу у 8-му раунді технічним нокаутом при потужній підтримці переповнених трибун столичного Палацу спорту.

Поєдинок був зупинений, коли, на думку рефері в рингу Міккі Венна, Князєв «став брати на себе занадто багато ударів».

Таким чином, Усик здобув 7-у перемогу в кар'єрі на професійному рингу.

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