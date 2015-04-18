"Шахтар" розтрощив "Зорю" у матчі Прем'єр-ліги

У Запоріжжі завершився матч 20-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" виступала в ролі господарів поля в матчі з донецьким "Шахтарем" і програла з рахунком 1:4.

Доля матчу була вирішена у другому таймі, коли донеччани забили три голи.

Гра ще до її початку була затьмарена скандалом, тому що "Шахтар" заборонив супернику виходити на поле в основному складі. Чотирьом гравцям "Зорі", які знаходяться в луганській команді на правах оренди з донецького "Шахтаря", було заборонено виходити на матч проти команди, яка володіє правами на гравців. У підсумку, ослаблена луганська команда зуміла протриматися проти опонента лише один тайм.

На самому початку гри. на 2-й хвилині футболіст "Зорі" Желько Любеновіч реалізував пенальті, відкривши рахунок у грі. І донеччани відігралися лише в самій кінцівці тайму, на 45-й хвилині, коли точний удар вдався Сергію Кривцову. А другий тайм став бенифисом бразильських легіонерів. гірників. На 68-й і 87-й хвилинах дубль оформив Алекс Тейшейра, а на 71-й хвилині Луїс Адріано реалізував пенальті - 4:1.

В інших матчах суботи харківський "Металіст" і львівські "Карпати" голів не забивали - 0:0, а маріупольський "Іллічівець" і донецький "Металург" забили по разу - 1:1.

20-й тур УПЛ завершиться чотирма матчами у неділю, 19 квітня.