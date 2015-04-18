Олег Прошак став чемпіоном Європи з важкої атлетики у суперважкій вазі

У Тбілісі (Грузія) завершився останній вид програми Чемпіонату Європи з важкої атлетики - суперважка вагова категорія у чоловіків (+ 105 кг) де українець Олег Прошак завоював 2 золота (у поштовху та багатоборстві) і бронзу у ривку, повідомляє офіційний сайт змагань.

У першій вправі - ривку - Прошак використував усі три спроби, піднявши штангу вагою 190, 195, 200 кг Він посів 3-е місце, поступившись Чингізу Могушкову з Росії (202) і грузину Іраклію Турманидзе (201).

У поштовху Прошак спочатку підняв штангу вагою 230 і 232 кг, а в заключній спробі впорався зі снарядом вагою 235 кг, завоювавши золото в цьому виді програми.

У сумі у Прошака 435 кг, Турманидзе - 435 кг (українець обійшов суперника по особистій вазі), Могушкова - 432 кг.

Таким чином, українська команда завоювала 12 нагород, з яких 8 золотих. Раніше по 3 золоті медалі завоювала Юлія Паратова і Юлія Калина, а Анастасія Лисенко виграла 3 срібла.

Чемпіонат Європи з важкої атлетики проходив у Тбілісі (Грузія) з 11 по 18 квітня.