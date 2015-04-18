Плавець Андрій Говоров встановив національний рекорд та представлятиме Україну на чемпіонаті світу

Про це повідомляє Федерація плавання України.

Плавець завершив фінал на 100 м вільним стилем за 49.36 секунди. Таким чином він став четвертим учасником збірної команди України з плавання, яка виступить влітку на чемпіонаті з водних видів спорту.

"Дуже радий результату Андрія! Адже раніше він вважав, що 100 м вільним стилем - це не його дистанція. Але він пообіцяв і мені, і головному тренеру Андрію Сердінову "виправитися". І сьогодні він дотримався слова," - сказав президент Федерації плавання України Дмитро Качуровський.

Результат Говорова також став новим рекордом України. Він покращив на 11 сотих секунди результат Юрія Єгошина, який той встановив вісім років тому на міжнародних змаганнях з плавання у Франції.

"100 м вільним стилем - нова дистанція для мене. Перекваліфікація на іншу дистанцію - це завжди важкий процес. Але сьогодні я намагався пливти якнайшвидше. Адже до національного чемпіонату готувався в Італії, тож мені було важливо працювати на результат", - сказав рекордсмен.

Чемпіонат України та чемпіонат України з плавання серед молоді проходять 16-19 квітня у 50-метровому басейні "Акварена" у Харкові. Вони є відбірковими до трьох міжнародних змагань: чемпіонату світу з водних видів спорту, І Європейських Ігор та чемпіонату світу серед юніорів. Участь у чемпіонатах беруть понад 500 найсильніші плавці різного віку з 20 областей України та Києва.