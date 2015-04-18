"Отамани" виграли у "Команди боксерів Росії" з рахунком 3:2
00:34, 18 квітня 2015Спорт
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У Києві завершився матч Всесвітньої серії боксу
ukraineotamans.com.ua\
«Українські отамани» - «Команда боксерів Росії» 3:2
До 49 кг Хасанбой Дусматов - Бєлік Галанов 49:46, 50:45, 50:45.
До 64 кг. Володимир Матвійчук - Григорій Лізуненко 49:46, 49:46, 49:46.
До 75 кг. Хуршид Норматов - Петро Хамуков 45:50, 45:50, 46:49.
До 56 кг Омурбек Малабеков - Володимир Нікітін 47:48, 46:49, 47:48.
До 91 кг Геворг Манукян - Сергій Калчугін 49:46, 50:45, 50:45.
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