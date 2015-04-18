"Отамани" виграли у "Команди боксерів Росії" з рахунком 3:2

00:34, 18 квітня 2015
Спорт
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У Києві завершився матч Всесвітньої серії боксу

ukraineotamans.com.ua

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