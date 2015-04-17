Два гравці українських клубів увійшли в Команду тижня Ліги Європи УЄФА

Команду склали оглядачі офіційного сайту УЄФА.

У короткій анотації до гравців команди тижня зазначено, що захисник Даніло Сілва ("Динамо" Київ) здійснив витончений підкат, яким обіграв в одному з моментів Мохамеда Салаха ("Фіорентина"), підкресливши ігрові переваги правого захисника. "Динамо" вміло стримував атаки "Фіорентини" і, якщо б не акробатичний номер Хума Бубакара, оборона киян відстояла б свої ворота сухими", - нагадує УЄФА.

Щодо іншого захисника Дугласа ("Дніпро"), то він показав зразкову гру в захисті ще одного українського клубу. Команда Мирона Маркевича не пропустила на полі "Брюгге", чим суттєво підвищила шанси на вихід у півфінал, і 24-річний Дуглас чимало зробив для цього. Центральний захисник добре тримав м'яч, регулярно здійснював перехоплення і взагалі виконав великий обсяг роботи, не давши суперникам відзначитися.

Також у списку присутні воротар Метью Райан ("Брюгге"), захисник Мігель Бритос ("Наполі"), півзахисники - Марек Гамшик ("Наполі"), Гекхан Інлер ("Наполі"), Денис Суарес ("Севілья"), Олександр Рязанцев ("Зеніт"), нападники Мохамед Салах ("Фіорентина"), Оббі Уларе ("Брюгге") і Гонсало Ігуаїн ("Наполі").

Як повідомляв УНІАН, напередодні у матчах Ліги Європи "Дніпро" зіграв внічию з "Брюгге" (0:0), а "Динамо" - з італійською "Фіорентиною" - 1:1.