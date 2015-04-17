НСК "Олімпійський буде претендувати на проведення фіналу Ліги чемпіонів

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції за підсумками Виконкому Федерації футболу України президент ФФУ Андрій Павелко.

"Вдалий досвід проведення Євро-2012, зокрема - його фінального поєдинку в Києві дає Україні можливість розраховувати на ще одне велике футбольне свято, - сказав Павелко. - УЄФА бачить, що наша країна може впоратися з заходами подібного масштабу, тому ми маємо намір подати заявку на проведення фіналу Ліги чемпіонів на київському НСК "Олімпійський".

Найближчим часом заявка Києва, як приймаючого міста фіналу ЛЧ, буде направлена до УЄФА.

У вересні поточного року, в УЄФА назвуть місто, що прийматиме фінал ЛЧ в 2018-му році.

НСК "Олімпійський був головною ареною проведення Євро-2012, прийнявши 5 матчів турніру, в тому числі, фінал Чемпіонату Європи.