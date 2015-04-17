WSB, 13-й тур, "Українські отамани" - "Команда Росії": відео онлайн-трансляція

Це буде заключний домашній матч "отаманів" на груповому етапі змагань, повідомляє прес-служба українського клубу.

Перед зустріччю з «Отаманами» російська команда займає 2-е місце у підгрупі «А» з 28-ма заліковими балами. «Українські отамани» розмістилися на 3-й позиції, отримавши в свій актив 24 пункти.

Найближча матчева зустріч буде вкрай важлива для нашої команди з точки зору турнірної боротьби, що особливо відзначив генеральний директор клубу «Українські отамани» Дмитро Гайструк: «Матч проти російської команди буде вкрай важливим з точки зору наших амбіцій і старань у продовженні турнірної боротьби в нинішньому розіграші змагань Всесвітньої серії боксу. Хлопці налаштовані тільки перемагати, тому я більш ніж впевнений, що вечір боксу пройде на дуже високому рівні і ми візьмемо реванш за поразку в першому колі WSB. Крім того, я звертаюся до всіх глядачів, представників ЗМІ та шанувальників нашого клубу з проханням не переводити цю зустріч у політичне протистояння. Я вас запевняю, що кожен з наших боксерів прекрасно розуміє всю повноту відповідальності, тому особливої мотивації для них не потрібно. Ми повинні утриматися від будь-яких провокацій, показати, що ми єдині і заряджати тільки позитивом саме для наших хлопців».

Нагадаємо, в нинішньому розіграші змагань команди вже зустрічалися між собою. 21 лютого, в рамках 6-го туру Всесвітньої серії боксу, «Українські отамани» на виїзді зазнали поразки з рахунком 0:5. Тоді дуже багато нарікань викликала робота суддів, які, на думку більшості фахівців, упереджено поставилися до українських боксерів. "Отаманів" засудили, як мінімум, в двох з п'яти боїв.

Напередодні команди пройшли офіційну процедуру зважування, де всі спортсмени уклалися в ліміт і зможуть вийти в ринг.

Таким чином, сьогодні відбудуться п'ять боїв:

Вагова категорія 49 кг, Хасанбой Дусматов «Українські отамани» - Бєлік Галанов «Команда Росії»

Вагова категорія 56 кг, Омурбек Малабеков «Українські отамани» - Володимир Нікітін «Команда Росії»

Вагова категорія 64 кг, Володимир Матвійчук «Українські отамани» - Григорій Лізуненко «Команда Росії»

Вагова категорія 75 кг, Хуршидбек Норматов «Українські отамани» - Петро Хамуков «Команда Росії»

Вагова категорія 91 кг, Геворг Манукян «Українські отамани» - Сергій Калчугін «Команда Росії»