П'ять українських тенісистів візьмуть участь в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції

В турнірі виступлять п'ять представників нашої країни, повідомляє Тенісний портал України.

У жіночому одиночному розряді виступлять Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Катерина Козлова. Причому, для останньої це буде дебют в основі турніру "Великого Шолома".

У чоловічому одиночному розряді заявлені Сергій Стаховський та Олександр Долгополов.

Серед нинішнього покоління українських тенісистів кращі показники виступів на кортах "Ролан Гаррос" у Сергія Стаховського та Олександра Долгополова. Стаховський доходив до третього кола в 2011 році, Долгополов - у 2010.

Крім того, у 1999 році Андрій Медведєв грав у фіналі чоловічого одиночного розряду, а в 2008 сестри Бондаренко дійшли до півфіналу у парному.

Список учасників кваліфікаційного турніру стане відомий пізніше.

Відкритий чемпіонат Франції-2015 пройде з 19 травня по 7 червня.

Серія "Великого шолома" є найпрестижнішою в світовому тенісі. У неї входять чотири турніри. Окрім Відкритого чемпіонату Франції це також першості Австралії і США і найпрестижніший в тенісному світі - Вімблдонський турнір.