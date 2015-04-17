Ребров сподівається на позитивний результат у грі-відповіді Ліги Європи з "Фіорентиною"

Про це він заявив на післяматчевій прес-конференції.

"Сьогодні була важка гра, як і всі ігри в Лізі Європи, - зазначив наставник киян. - Це чвертьфінал, і ми розуміли, з якою командою граємо. Якщо б у перерві нам сказали, що підсумковий рахунок буде 1:1, ми б подумали, що це заслужено. У першому таймі «Фіорентина» створила достатньо моментів. Були моменти і у нас, і у них. У другому таймі діяли на контратаках. Гра закінчилася нічиєю, але у нас ще є гра, потрібно до неї готуватися. Зараз хлопці засмучені в роздягальні, але ми розуміємо, що завтра буде новий день, і потрібно готуватися і намагатися пройти далі".

Говорячи про причини заміни Антунеша тренер зазначив: "Думаю, так, однозначно, заміна не тільки через травму. Салах вигравав у нього. Можливо, Антунешу не вистачало свіжості. Я не можу зараз пояснити це, потрібно переглянути гру і поговорити з самим Антунешом. Звичайно, неприємно втрачати гравця в першому таймі і використовувати заміну, яку можна було залишити на другий тайм. Проте, нічого страшного не сталося. Головне, що всі хлопці дограли до кінця, захищалися всією командою. Звичайно, прикро пропускати гол на останніх хвилинах. Але нічого, є ще матч-відповідь".

Говорячи про загальні причини невдалого результату гри, Ребров зазначив: "Що стосується фізичного стану - ми сьогодні грали проти дуже хорошої і якісної команди. Таких ігор дуже мало в чемпіонаті України. Ви подивіться на середній вік наших хлопців - 20-21 рік. Звичайно, їм непросто. Коли втратили ініціативу в грі з такою іменитою командою, як «Фіорентина», можливо, в психологічному плані наші гравці були втомленими. Ленс пропустив дуже багато - більше трьох тижнів, він тільки входить у свою форму, але за віддачею в сьогоднішній грі до нього претензій у мене немає. Що стосується Андрія Ярмоленка - так, він втрачав досить багато м'ячів, таке буває, але він старався, працював на команду. Так само, як і всі інші".

Як повідомляв УНІАН, матч Ліги Європи "Динамо" - Фіорентина" завершився з рахунком 1:1.

Гра у Флоренції (Італія), за підсумками якої визначиться півфіналіст Ліги Європи, відбудеться 23 квітня.