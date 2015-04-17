"Дніпро" й "Динамо" зіграли внічию в Лізі Європи

00:04, 17 квітня 2015
Спорт
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Кияни зіграли вдома з "Фіорентиною" 1:1, а дніпропетровці - у гостях з "Брюгге" - 0:0.

Ліга Європи 1/4 фіналу, перші матчі:

"Брюгге" (Бельгія) - "Дніпро" (Україна) - 0:0

"Динамо" (Україна) - "Фіорентина" (Італія) - 1:1

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за перебігом протистояння.

"Севілья" (Іспанія) - "Зеніт" (Росія) - 2:1

"Вольфсбург" (Німеччина) - "Наполі" (Італія) - 1:4

Матчі-відповіді відбудуться 23 квітня.

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