"Дніпро" й "Динамо" зіграли внічию в Лізі Європи
00:04, 17 квітня 2015Спорт
1144
Кияни зіграли вдома з "Фіорентиною" 1:1, а дніпропетровці - у гостях з "Брюгге" - 0:0.
"Динамо" і "Фіорентина" обмінялися голами у першому матчі в Києві / Reuters
Ліга Європи 1/4 фіналу, перші матчі:
"Брюгге" (Бельгія) - "Дніпро" (Україна) - 0:0
"Динамо" (Україна) - "Фіорентина" (Італія) - 1:1
УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за перебігом протистояння.
"Севілья" (Іспанія) - "Зеніт" (Росія) - 2:1
"Вольфсбург" (Німеччина) - "Наполі" (Італія) - 1:4
Матчі-відповіді відбудуться 23 квітня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter