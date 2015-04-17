"Дніпро" й "Динамо" зіграли внічию в Лізі Європи

Кияни зіграли вдома з "Фіорентиною" 1:1, а дніпропетровці - у гостях з "Брюгге" - 0:0.

Ліга Європи 1/4 фіналу, перші матчі: "Брюгге" (Бельгія) - "Дніпро" (Україна) - 0:0 "Динамо" (Україна) - "Фіорентина" (Італія) - 1:1 УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за перебігом протистояння. "Севілья" (Іспанія) - "Зеніт" (Росія) - 2:1 "Вольфсбург" (Німеччина) - "Наполі" (Італія) - 1:4 Матчі-відповіді відбудуться 23 квітня.

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