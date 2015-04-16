Ліга Європи, 1/4 фіналу, "Брюгге" - "Дніпро": відео онлайн-трансляція

Це буде перша гра в рамках 1/4 фіналу турніру.

Команди раніше одного разу зустрічалися в єврокубках. У 2004-му році в матчі групового етапу Кубка УЄФА "Дніпро" під керівництвом Євгена Кучеревського відігрався з рахунку 1:2 у матчі в Дніпропетровську і переміг - 3:2. Це єдина зустріч "Дніпра" з бельгійськими клубами. Українці тоді фінішували на 1-му місці в групі, а команда Тронда Солльеда вибула з подальшої боротьби в турнірі.

У нинішньому розіграші Ліги Європи "Брюгге" не зазнав жодної поразки. У той же час, "Дніпро", зазнавший 3 поразок лише на груповому етапі, тим не менш, вперше дістався до 1/4 фіналу турніру. Краще єврокубкове досягнення в історії клубу - участь у чвертьфіналах Кубка європейських чемпіонів у сезонах 1984/85 і 1989/90.

Головний тренер "Дніпра" Мирон Маркевич напередодні першого матчу зазначає: "Я добре вивчив "Брюгге". Команда не дає супернику спокійно грати. Сама зберігає компактність, гарна в обороні, прагнучи постійно діяти на випередження, в той же час відмінно діє на атаку. Вона не просто так не програла жодної зустрічі у Лізі Європи. Ми стратегію не змінюємо. Намагаємося грати однаково, що вдома, що на виїзді, виходячи з того, які футболісти є в нашому розпорядженні. Великої різниці, де починати - вдома чи на виїзді, я не бачу. Намагатимемося пройти далі, це однозначно. Ніхто не ставив на те, що ми будемо в чвертьфіналі. Ми себе ведемо скромно. Думаю, що визначальним в першу чергу буде настрій команди, її самовіддача. Але це буде тільки перший раунд, а все вирішиться у матчі-відповіді в Києві".

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом першої гри є "Брюгге", ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 1,87 до 1. У той же час ставка на нічию оцінюється в 3,26 до 1, а на перемогу "Дніпра" - 4,03 до 1.

Стартові склади команд:

Брюгге: 1. Райан, 2. Де Фаув, 28. де Бок, 44. Мехелє, 3. Сімонс, 5. Сільва, 7. Васкес, 8. Рафаелов, 25. Вормер, 22. Іскьєрдо, 58. Уларе

Запасні: Де Суттер, 33. Куйовіч, 43. Коопман, 45. Діркс, 53. ван ден Бейс, 54. Ліббрехт, 57. Ройтен

Дніпро: 71. Бойко, 6. Лео Матос, 14. Чеберячко, 44. Федецький, 23. Дуглас Сілва, 7. Канкава, 24. Лучкевич, 25. Федорчук, 29. Ротань, 9. Калініч, 10. Коноплянка

Запасні: 16. Лаштувка, 2. Влад, 39. Сваток, 19. Безус, 20. Бруно Гама, 97. Близніченко, 11. Селезньов