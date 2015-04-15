"Українські отамани" і "Команда боксерів Росії" назвали склади на матч WSB

Команди Всесвітньої боксерської серії "Українські отамани" і "Команда боксерів Росії" назвали склади на майбутню очну зустріч в рамках групового етапу змагань.

В рингу відбудеться п'ять боїв за програмою С1, повідомляє прес-служба "отаманів". Список спортсменів виглядає таким чином: Вагова категорія до 49 кг, Хасанбой Дусматов - Бєлік Галанов Вагова категорія до 56 кг, Микола Буценко - Володимир Нікітін Вагова категорія до 64 кг Денис Берінчик - Григорій Лизуненко Вагова категорія до 75 кг., Хуршид Норматов - Петро Хамуков Вагова категорія до 91 кг, Денис Пояцика - Сергій Калчугин Матчева зустріч української і російської команд відбудеться 17 квітня в київському Палаці спорту. УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчу, який розпочнеться о 21.30.

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