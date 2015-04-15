У складі "Дніпра" на матч Ліги Європи з "Брюгге" вирушило 20 футболістів

До гри завершують підготовку 20 футболістів, повідомляє прес-служба "Дніпра".

У складі делегації значаться: воротарі Ян - Лаштувка, Денис Бойко, Денис Шеліхов; захисники - Олександр Влад, Лео Матос, Євген Чеберячко, Дуглас, Валерій Лучкевич, Олександр Сваток, Артем Федецький, Олександр Мигунов; півзахисники - Джаба Канкава, Євген Коноплянка, Роман Безус, Бруно Гама, Валерій Федорчук, Руслан Ротань, Андрій Близниченко; нападники - Нікола Калинич, Євген Селезньов.

Через травми не можуть допомогти команді Роман Зозуля і Матеус. Пропустить матч і дискваліфікований Євген Шахов.

Перед від`їздом в Бельгію очікуваннями від майбутнього матчу поділився головний тренер "Дніпра" Мирон Маркевич: "По-перше, суперник жодного разу не програв у Лізі Європи, а це вже про щось говорить. Крім того, є лідером національного чемпіонату Бельгії. Неприємна, колюча, дисциплінована команда, фізично добре готова. Грати з нею буде непросто. Ми, в свою чергу, втратили двох гравців основного складу Зозулю і Ежидіо. Будемо шукати їм заміну. Склад в принципі ми визначили, але є ще й вечірнє тренування, яка може внести корективи. Першу гру ми проводимо на виїзді, але за великим рахунком я не бачу різниці, де починати. У другому матчі у нас буде перевага свого поля, можливо це нам допоможе".

Як повідомляв УНІАН, матч "Брюгге" - "Дніпро" відбудеться 16 квітня і розпочнеться о 22.05 за київським часом.

УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію гри.