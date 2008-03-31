Закінчився матч Дніпро - Ворскла

Закінчився матч 23-го туру Чемпіонату України з футболу між командами Дніпро і Ворскла.

Дніпро - Ворскла 1:0 (Самодін 63).

Нагадаємо, що вчора свої матчі виграли Шахтар і Динамо - 4:2 і 1:0, відповідно, у Арсеналу і ФК Харків. А також рахунок 0:1 зафіксований в матчі Кривбас - Нафтовик (Кучіс 77 пен.).

Тепер у Динамо 54 очки, Шахтаря - 53 (гра у запасі), Дніпра - 51.