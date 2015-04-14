УЄФА призначив арбітрів на матчі Ліги Європи за участю українських команд

Про це повідомляють офіційні сайти ФК "Динамо" (Київ) і ФК "Дніпро" (Дніпропетровськ).

Польський арбітр Шимон Марчиняк з Плоцька призначений суддівським комітетом УЄФА в якості головного рефері першого чвертьфінального поєдинку Ліги Європи між київським «Динамо» і італійською «Фіорентиною». Його помічника стануть лайнсмени Павло Сокольницки та Томаш Лісткевич, додаткові судді Павло Рачковскі і Томаш Мусял, четвертий арбітр Радослав Сейка (всі Польща). Делегат УЄФА - Айнар Леппянен (Естонія). Спостерігач арбітражу - Ойген Шригель (Німеччина).

У свою чергу, арбітром першого матчу Ліги Європи УЄФА між «Дніпром» і бельгійським «Брюгге» призначений словенець Дамір Скоміна. Асистентами арбітра на матчі в Бельгії будуть Юре Прапротнік і Роберт Вукан, додатковими асистентами - Матей Юг і Славко Вінчіч. Четвертий арбітр - Андраж Ковачич (усі - Словенія). Делегатом УЄФА на матчі буде працювати іспанець Едуард Дервішай, суддівським спостерігачем - француз Бертран Лайек.

Як повідомляв УНІАН, матчі Ліги Європи "Динамо" - "Фіорентина" і "Брюгге" - "Дніпро" відбудуться 16 квітня в Києві і Брюгге, відповідно. Вирішальні матчі-відповіді за вихід до півфіналу відбудуться рівно за тиждень, 23 квітня.