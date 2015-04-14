Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, "Ювентус" - "Монако": відео онлайн-трансляція

Команди розіграють право грати у півфіналі, де обидві не були представлені більше десяти років.

Суперники зустрічалися між собою одного разу - в півфіналі Ліги чемпіонів-1997/98. Тоді "Стара синьйора" (прізвисько "Ювентуса") перемогла за сумою двох матчів з рахунком 6:4, а потім поступилася у фіналі. У першому матчі на туринському стадіоні "Делле Альпі" господарі під керівництвом Марчелло Ліппі перемогли 4:1. Алессандро Дель П'єро зробив хет-трик, забивши два м'ячі з пенальті, а в кінцівці ворота гостей вразив Зінедін Зідан. Поєдинок команда Жана Тігана виграла з рахунком 3:2, що "Монако" явно не вистачило для загального успіху.

"Ювентус" двічі володів Кубком європейських чемпіонів (1985, 1996), а от "Монако" подібного успіху не домагався жодного разу, лише одного разу дійшовши до фіналу. 26 травня 2004-го року у вирішальному матчі команда програла португальському "Порту" з розгромним рахунком 0:3.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом першої гри є "Ювентус", ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 1,47 до 1. У той час, як на нічию - 3,75 до 1, а на перемогу "Монако" - 7,41 до 1.