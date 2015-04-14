«Українські отамани» проведуть заключний домашній матч групової стадії WSB проти «Команда Росії»

Зустріч пройде в рамках 13-го туру змагань, повідомляє прес-служба "отаманів".

Перед зустріччю з «Отаманами» російська команда посідає 2-у сходинку у підгрупі «А» з 28-ма заліковими балами. «Українські отамани» розмістилися на 3-й позиції здобувши до свого активу 24 пункти.

Найближча матчева зустріч буде вкрай важлива для нашої команди з точки зору турнірної боротьби, про що зазначив генеральний директор клубу «Українські отамани» Дмитро Гайструк: «Матч-відповідь проти російської команди буде вкрай важливим з точки зору наших амбіцій та старань у продовженні турнірної боротьби у нинішньому розіграші змагань Всесвітньої серії боксу. Хлопці налаштовані лише перемагати, тому я більш ніж впевнений, що вечір боксу пройде на дуже високому рівні і ми візьмемо реванш за поразку у першому колі WSB. Окрім того, я звертаюсь до усіх глядачів, представників ЗМІ та прихильників нашого клубу з проханням не переводити цю зустріч у суто політичне протистояння. Я вас запевняю, що кожен з наших боксерів чудово розуміє усю повноту відповідальності, тому особливої мотивації для них не потрібно. Ми повинні втримуватись від будь-яких провокацій, показати, що ми єдині і заряджати лише позитивом саме наших хлопців».

Нагадаємо, у нинішньому розіграші змагань команди вже зустрічалися між собою. 21 лютого, в рамках 6-го туру Всесвітньої серії боксу, «Українські отамани» на виїзді зазнали поразки з рахунком 0:5.

Сайт УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчевої зустрічі 17 квітня о 21:30.