Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, "Атлетико" - "Реал": відео онлайн-трансляція

Через 11 місяців після лісабонського фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2013/14, в якому вперше у 59-річній історії турніру зіграли клуби з одного міста, "Атлетіко" і "Реал" знову поміряються силами в головному клубному турнірі Європи - на стадії чвертьфіналу.

"Реал" обіграв "Атлетіко" (4:1) в минулому фіналі, хоча був на волосині від фіаско після голу Дієго Годіна. Серхіо Рамос зрівняв рахунок на останніх хвилинах компенсованого часу, після чого команда Карло Анчелотті забила три голи у додатковий час. За 30 хвилин по м'ячу забили Гарет Бейл, Марсело і Кріштіану Роналду, для якого гол у фіналі став 17-м у розіграші. Таким чином, португалець встановив новий рекорд турніру. У свою чергу, наставник "Реала" Карло Анчелотті втретє виграв Лігу чемпіонів.

Крім минулого фіналу, в єврокубках команди також билися в півфіналі Кубка європейських чемпіонов-1958/59. У першому матчі "Реал" вдома взяв гору (2:1), але потім мінімально поступився на полі "Атлетіко". У переграванні на нейтральному полі в Сарагосі вирішальний гол забив Ференц Пушкаш (2:1), і "Реал" четвертий раз поспіль вийшов у фінал турніру.

Що стосується сучасної історії протистояння клубів, то після лісабонського фіналу "Атлетіко" зустрічався з "Реалом" шість разів. В чемпіонаті команда Дієго Сімеоне виграла обидва матчі - 2:1 на виїзді, 4:0 вдома. "Атлетіко" також був сильнішим за "Реала" у другому раунді Кубка Іспанії (2:0 вдома, 2:2 на виїзді) та Суперкубку Іспанії - 1:1 на виїзді та 1:0 вдома. Таким чином, в нинішньому сезоні "Атлетіко" у всіх турнірах перевершував "Реал" в особистих зустрічах. Але, в таблиці чемпіонату Іспанії "Атлетико" відстає від суперника на 7 балів і має мінімум шансів на чемпіонство, а в Кубку - після перемоги над "Реалом" - програв в наступному раунді. І тепер може досягти перемоги тільки в Ліги чемпіонів.

На котируваннях букмекерських контор команди оцінюються приблизно однаково з невеликою перевагою на користь "Реала". На перемогу "Атлетіко" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,7 до 1, на нічию - 3,1 до 1, а на перемогу "Реала" - 2,58 до 1.