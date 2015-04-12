Українка Паратова стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики

Спортсменка із Одеси залишила далеко позаду своїх конкуренток вже у першій вправі – ривку, з результатом у 90 кг та виборола «мале» золото, повідомляє прес-служба Федерації важкої атлетики України.

У поштовху наша важкоатлетка показала результат у 110 кг, також посівши першу сходинку у вправі. За підсумком найкраща українська важкоатлетка 2014 року вже вдруге стала Чемпіонкою Європи.

«У 2013 я вже отримувала «золото» на континентальній першості, але у минулому році поступилася лише одним кілограмом своїй суперниці із Турції. Тож зараз я їхала на Чемпіонат Європи з однією чіткою метою - повернути собі чемпіонство», - коментує свою перемогу Юлія Паратова.

Цікаво, що це вже друга перемога для українських важкоатлетів за день. Кількома годинами раніше 16-річний Ігор Обухов завоював золото на Чемпіонаті світу серед кадетів у Перу.

Медаль Паратової стала першою для України на чемпіонаті Європи-2015, який проходить у Тбілісі з 11 по 18 квітня.