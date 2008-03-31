Томенко розпочне кар`єру телеведучого на Великдень

Один з лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО презентував нову телепрограму „Почни нове життя”, яка виходитиме на каналі „ICTV” у рамках проекту „Здоровим і спортивним бути модно”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, „Нове життя” стартує на Великдень, 27 квітня, перший випуск програми - о 13.00.

„Ідея цієї телепрограми, перші 12 передач якої я буду вести, – повернути в українське суспільство моду на здоровий спосіб життя. Особливо для нас важливо привернути увагу молодих людей до здорового та активного життя, – вважає автор ідеї цього телепроекту М.ТОМЕНКО. – Це завдання непросте. Його можна реалізувати лише популярною мовою телебачення та спільними зусиллями відомих політиків, спортсменів і діячів культури”.

Він зазначив, що акцент у телепередачі робитиметься не на спортивній складовій, а насамперед на здоров’ї людини та можливості активно і корисно проводити вільний час. Глядачі цієї передачі зможуть дізнатися чимало корисної інформації: як правильно підбирати спортивний одяг та аксесуари, які правила різноманітних спортивних ігор, як активний відпочинок може покращити самопочуття та здоров’я. Окрім ведучого програми – М.ТОМЕНКА - щотижня у програму запрошуватимуть двох зірок: спорту та шоу-бізнесу. Кожен випуск буде присвячено певному виду спорту – тенісу (великому і настільному), баскетболу, бадмінтону, футболу, легкій атлетиці, боксу та ін. Гостями ведучого стануть представники спортивного олімпу нашої країни – світові чемпіони, олімпійці, майстри спорту. Вони проводитимуть своєрідні майстер-класи, навчатимуть тонкощів свого виду спорту, даватимуть цікаві та корисні рекомендації для українських співаків, акторів, музикантів і, звісно ж, телеглядачів.

М.ТОМЕНКО зазначив, що з боку парламенту бажання повернути здоров’я в Україну є. Він нагадав про прийняття Закону „Про внесення змін до Закону України „Про рекламу” (щодо реклами тютюнових виробів та алкогольних напоїв), згідно з яким вже з наступного року на носіях зовнішньої реклами в містах та за їх межами зникне реклама алкоголю, тютюну та слабоалкогольних напоїв, а з 1 січня 2010 року буде заборонена реклама алкоголю й тютюну у друкованих ЗМІ, окрім спеціалізованих видань.

Також за словами політика, він буде наполягати на якнайшвидшому розгляді законопроекту щодо обмеження споживання і продажу слабоалкогольних напоїв (реєстр. №1171). На сьогодні цей законопроект підтриманий профільним комітетом і готується до першого читання. Зокрема, у даному проекті закону передбачається заборона (за винятком спеціально відведених для цього місць) споживання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів у закладах охорони здоров`я, у навчальних та освітньо-виховних закладах, громадському транспорті, у закладах культури, у закритих спортивних спорудах та місцях проведення масових заходів, на дитячих майданчиках, пляжах тощо. Також, згідно з законопроектом, органи місцевого самоврядування в межах відповідної адміністративної території мають право оголошувати вільні від куріння зони.

“На жаль, забезпечення виконання норм багатьох вже діючих законів, у більшості регіонах не контролюється належним чином. Так, часто порушується норма законодавства про відведення у громадських місцях для осіб, що не курять, не менше ніж 50% площі, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію та інші норми. Тому уряд та органи місцевої влади повинні бути більш активними у забезпеченні контролю за виконанням норм чинного законодавства у цій сфері”, - наголосив М.ТОМЕНКО. А ЗМІ, на його переконання, повинні сприяти формуванню моди на здоровий та спортивний спосіб життя, зокрема, у молоді.