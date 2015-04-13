УПЛ, 19-й тур, "Карпати" - "Ворскла": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч 19-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають на своєму полі полтавську "Ворсклу".

Цим матчем закривається програма чергового туру УПЛ.

У нинішньому протистоянні зійшлися команди, які займають, відповідно, 14-е і 7-е місця в турнірній таблиці. "Карпати" є аутсайдерами сезону не стільки в силу власної низької майстерності, скільки в силу бюрократичних перешкод і обставин. Клуб був неодноразово оштрафований, в тому числі, позбавленням очок, через конфлікт зі своїм колишнім гравцем. У свою чергу, "Ворскла" займає звичне для себе місце у середині турнірної таблиці.

На котируваннях букмекерів шанси команд подаються приблизно рівними, з невеликою перевагою гостей. На перемогу "Карпат" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,89 до 1, на нічию - 3,09 до 1, а на перемогу "Ворскли" - 2,38 до 1.