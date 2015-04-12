УПЛ, 19-й тур, "Динамо" - "Зоря": відео онлайн-трансляція

Сьогодні на столичному стадіоні "Динамо" проходить один з найважливіших матчів туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" прийматиме луганську "Зорю".

У цьому матчі зійдуться 1-а й 4-а команди турнірної таблиці.

Два матчі «Динамо» з «Зорею» - в Кубку і чемпіонаті України - розділяють усього три дні. У середу кияни були сильнішими опонента в кубковому матчі з рахунком 2:0.

Звітний поєдинок стане одним із центральних у 19-му турі Прем'єр-ліги. Зустрічаються команди, які претендують на потрапляння, відповідно, в Лігу чемпіонів і Лігу Європи. Крім того, на даний момент, у «Динамо» сім поспіль перемог, а у «Зорі» чотири перемоги у п'яти матчах.

Впевнена перемога над «Зорею» у чвертьфіналі Кубка України стала хорошою репетицією для команди Сергія Реброва напередодні недільної гри. Але розслаблятися не варто. Лише три команди в нинішньому чемпіонаті зуміли відібрати очки у «Динамо», і луганчани стали однією з них.

Асистент головного тренер Сергій Федоров зазначив перед грою: «Всі хлопці тренуються і серйозно налаштовуються на гру з «Зорею». Для нас дуже важливо набрати три очки і зберегти відрив від переслідувачів. У кубковій зустрічі тренерський штаб провів експерименти, подивився у справі молодь і мають мало ігрової практики виконавців. В чемпіонаті ж вийде на поле оптимальний склад».

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом вважається "Динамо", ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 1,18 до 1, на нічию - 6,08 до 1, а на перемогу "Зорі" - 12,38 до 1.