УПЛ, 19-й тур, "Дніпро" - "Металіст": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Дніпропетровську проходить центральний матч 19-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймає харківський "Металіст".

У цьому матчі зійшлися 3-я і 5-я команди турнірної таблиці змагань.

Цей матч навряд чи заздалегідь розцінюється як з'ясування відносин рівних суперників ("Дніпро" випереджає суперника на 13 очок в таблиці), так і принциповість протистояння в останні півтора року зійшла на низький рівень. Проте, все одно увагу до Дніпропетровська буде прикута підвищена. А чи не найбільш зацікавленими тут будуть наставники - намічається другий матч Мирона Маркевича-вчителя та Ігоря Рахаева, який вже другий рік є самостійною одиницею на найвищому вітчизняному рівні. Раніше, Рахаєв багато років був помічником Маркевича, коли той був головним тренером "Металіста".

Зустріч першого кола завершилася бенефісом дніпропетровців і, зокрема, Бруно Гами. Португалець, поза сумнівів, видав у вересні в Харкові найкращий поєдинок за український період кар'єри. Матч завершився з рахунком 5:2 на користь "Дніпра".

На котируваннях букмекерських контор в майбутньому матчі "Дніпро" є явним фаворитом. На перемогу господарів ставки приймаються з коефіцієнтом 1,22 до 1, на нічию - 5,45 до 1, на перемогу "Металіста" - 11,68 до 1.

Стартові склади команд:

Дніпро: 71. Бойко, 20. Лео Матос, 44. Федецький, 23. Дуглас Сілва, 30. Папа Гуйє, 7. Канкава, 8. Ксьонз, 25. Федорчук, 29. Ротань, 10. Коноплянка, 11. Селезньов

Запасні: 16. Лаштувка, 14. Чеберячко, 12. Бруно Гама, 19. Безус, 24. Лучкевич, 28. Шахов, 9. Калініч

Металіст: 23. Погорілий, 2. Довгий, 15. Рижук, 19. Селін, 30. Булят, 3. Іщенко, 5. Ковальчук К., 22. Кулаков, 80. Прийомов, 7. Болбат, 21. Бесєдін

Запасні: 1. Сидоренко, 9. Бобко, 45. Осман А., 10. Каядо, 11. Барілко, 28. Назаренко, 47. Бойчук