"Українські отамани" розтрощили команду Алжиру в матчі WSB

Наші боксери виграли всі п'ять поєдинків.

«Українські отамани» - «Алжирські пустельні яструби» 5:0 До 52 кг. Азат Усеналієв - Абдельхакім Эльбарка 50:44, 50:45, 50:45. До 60 кг. Віктор Славинський - Реда Бенбазіз 48:47, 48:47, 48:47. До 69 кг. Олег Зубенко - Зоїр Кідачі 49:46, 48:47, 49:47. До 81 кг Олександр Хижняк - Набіл Кассель 20:18, 20:18, 20 18 R2 (бій перерваний у 2-му раунді через розсічення над оком у алжирця, українець виграв за очками). +91 кг Ігор Шевадзуцький - Хамза Бегуірні технічний нокаут у 4-му раунді.

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