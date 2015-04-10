"Шахтар" вийшов у фінал Юнацької ліги УЄФА

У Ньоні (Швейцарія) завершився перший півфінальний матч Юнацької ліги УЄФА, в якому донецький "Шахтар" зустрічався з бельгійським "Андерлехтом" і обіграв суперника з рахунком 3:1.

Донеччани виграли матч, по ходу якого відставали від суперника в рахунку.

У першому таймі команди, в основному, грали обережно і створили мінімум моментів біля воріт один одного. А після перерви гра була набагато більш видовищна і динамічна.

Рахунок на 55-й хвилині відкрили гравці "Андерлехта". Бельгійці притиснули до воріт гірників, а до голу призвела подача Самюеля Бастьена з кутового, яку головою чітко замкнув на ближній штанзі Самі Бурар.

Бельгійці володіли перевагою трохи більше 20 хвилин, після чого, на 76-й Олександр Зубков видав шикарну передачу з центру поля, Андрій Борячук дотепно пропустив м'яч, дезорієнтувавши захисника, а Віктор Коваленко спокійно вразив ближній кут воріт Милі Свілара. А вже за 4 хвилини Денис Арендарук забив переможний гол донеччан. Тепер вже Коваленко виступив у ролі асистента, а Арендарук у ближньому бою не залишив Свілару жодного шансу. Нарешті, на 87-й хвилині, Коваленко зробив дубль, довівши перевагу "Шахтаря" до двох голів. Якщо перший удар форварда в цьому епізоді заблокував захисник бельгійців Натан де Медіна, то потім Коваленко виграв відскок і з другої спроби вразив ціль - 3:1.

За регламентом змагань, півфінали і фінал проходять на стадіоні "Коловре", що безпосередньо примикає до штаб-квартирі УЄФА в Ньоні.

Сьогодні ввечері, у другому півфіналі, зійдуться англійський "Челсі" та італійська "Рома". Переможець цього матчу й змагатиметься за звання кращої команди юніорів Європи з "Шахтарем".

Фінал Юнацької ліги УЄФА відбудеться 13 квітня.