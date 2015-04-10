WSB, 12-й тур, "Українські отамани" - "Алжирські пустельні яструби": відео онлайн-трансляція

В домашньому поєдинку наша команда зустрінеться з представниками Алжиру - «Алжирські пустельними яструбами».

Перед стартом протистояння з алжирцями «Українські отамани» займають 4-е місце у підгрупі «А» з 21-м набраним балом. У той же час "Пустельні яструби» посідають останню 8-у сходинку турнірної таблиці з 5-ма заліковими очками.

У попередньому раунді змагань алжирська команда поступилася «Британським левовим сердцям» з рахунком 2:3. З таким же рахунком закінчили матчеву зустріч «Українські отамани» поступившись «Марокканським атласним левам» у виїзній матчевій зустрічі.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні змагань «Отамани» і «Пустельні яструби» вже зустрічалися між собою. У рамках 5-го туру Всесвітньої серії боксу наша команда в виїзному матчі перемогли алжирців з рахунком 3:2.

Напередодні команди оголосили склади і пройшли офіційну процедуру зважування. Всі спортсмени вклалися у ваговій ліміт і отримали дозвіл вийти на ринг.

Таким чином, в найближчому поєдинку на рингу зійдуться:

Вагова категорія 52 кг Азат Усеналієв «Українські отамани» - Абдельхакім Ельбарка «Пустельні яструби»

Вагова категорія 60 кг Віктор Славинський «Українські отамани» - Реда Бенбазіз «Пустельні яструби»

Вагова категорія 69 кг. Олег Зубенко «Українські отамани» - Зоір Кідачі «Пустельні яструби»

Вагова категорія 81 кг Олександр Хижняк «Українські отамани» - Набіл Кассель «Пустельні яструби»

Вагова категорія +91 кг Ігор Шевадзуцький «Українські отамани» - Хамза Бегуірні «Пустельні яструби»