Володар Кубка світу Верняєв очолить збірну України на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики
14:21, 10 квітня 2015Спорт
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Тренерська рада Федерації гімнастики України оприлюднила склад команди на чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики.
Олег Верняєв буде лідером команди на чемпіонаті Європи / noc-ukr.org
На турнірі країну представлятимуть 8 спортсменів на чолі з чинним володарем Кубку світу (сезону 2014/15) Олегом Верняєвим, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
У складі команди значаться - Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Микита Єрмак, Віталій Арсеньєв, Андрій Сєнічкін, Олександр Супрун, Ангеліна Кисла та Кристина Санькова.
Нагороди першості будуть розіграні лише в індивідуальних програмах – багатоборстві та вправах на снарядах. Проведення командного турніру не заплановано.
Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики відбудеться з 15 по 19 квітня у французькому місті Монпельє.
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