Володар Кубка світу Верняєв очолить збірну України на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики

На турнірі країну представлятимуть 8 спортсменів на чолі з чинним володарем Кубку світу (сезону 2014/15) Олегом Верняєвим, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

У складі команди значаться - Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Микита Єрмак, Віталій Арсеньєв, Андрій Сєнічкін, Олександр Супрун, Ангеліна Кисла та Кристина Санькова.

Нагороди першості будуть розіграні лише в індивідуальних програмах – багатоборстві та вправах на снарядах. Проведення командного турніру не заплановано.

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики відбудеться з 15 по 19 квітня у французькому місті Монпельє.