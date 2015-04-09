"Шахтар" зіграє в півфіналі Юнацької ліги УЄФА

Матчі пройдуть в рамках "Фіналу чотирьох" на стадіоні "Коловре", розташованому в швейцарському Ньоні, в безпосередній близькості від штаб-квартири УЄФА, повідомляє офіційний сайт Союзу.

У стартовому матчі нинішнього розіграшу "Андерлехт" за всіма статтями поступився в гостях турецькому "Галатасараю" (0:3), і навряд чи хтось бачив в брюссельцах одного з головних фаворитів турніру. З тих пір бельгійці переграли англійський "Арсенал" та німецьку "Борусію", потім вибили чинного володаря трофею іспанську "Барселону", а хет-трик Арона Лейя-Ісека привів до розгрому португальського "Порту" в 1/4 фіналу (5:0) і забезпечив команді путівку у фінальну стадію. У тренера Мохамеда Уабі підібрався цікавий колектив. Так, півзахисник Енді Кавайя вже має досвід виступу в Лізі чемпіонів УЄФА, а Мілі Свілар захищає ворота у віці 15 років.

У свою чергу, донецький "Шахтар" - єдина команда, яка в нинішньому розіграші не зазнала жодної поразки. У плей-офф "помаранчево-чорні" переграли грецький "Олімпіакос" та минулорічного фіналіста турніру португальську "Бенфіку". Причому обох суперників гірники здолали в схожій манері: по пенальті з рахунком 5:4, відігравшись в основний час (1:1). "Моя команда кілька раз продемонструвала справжній донецький характер, - заявив головний тренер "Шахтаря" Валерій Кривенцов. - Щастить сильнішим".

Як повідомляв УНІАН, у сезоні-2014/15 проходить другий пробний розіграш Юнацької ліги УЄФА - першого клубного турніру УЄФА серед юнаків.

На груповому етапі виступають юнацькі команди 32 клубів-учасників групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Склад груп та календар матчів такі ж, як у Лізі чемпіонів.

У плей-офф команди грають по одному матчу. Півфінали і фінал проводяться в рамках міні-турніру на стадіоні "Коловре" в Ньоні. Матч за 3-е місце регламентом не передбачений.