Тренер "Динамо" передрік два важких матчі з "Олімпіком" у півфіналі Кубка України

На думку екс-захисника, а нині тренера киян, матчі в будь-якому випадку будуть важкими, повідомляє MatchDay.

«Нормальний жереб, з решти чотирьох команд на цій стадії всі ставлять завдання пройти у фінал, - сказав Сергій Федоров. - Не факт, що нам з «Олімпіком» буде легше, ніж, наприклад, якщо б ми грали з «Дніпром».

«У будь-якому випадку нас чекають два важких матчі. А завдання в Кубку у "Динамо" не обговорюється - тільки перемога», - додав Федоров.

Раніше сьогодні в приміщенні Прем'єр-ліги відбулася процедура жеребкування для квартету кращих учасників Кубка України сезону 2014/2015 рр.

За результатами жеребкування визначено наступні пари:

«Олімпік» Донецьк - «Динамо» Київ

«Дніпро» Дніпропетровськ - «Шахтар» Донецьк

Володарі фінальних путівок будуть визначатися з двох матчів. Господарі перших ігор вказані першими. Зустрічі відбудуться 29 квітня та 20 травня.

Також визначений номінальний господар вирішального матчу Кубка України сезону 2014/2015 рр. Ним стане переможець пари «Олімпік» - «Динамо».