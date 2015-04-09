Тренер "Динамо" передрік два важких матчі з "Олімпіком" у півфіналі Кубка України
Асистент головного тренера ФК «Динамо» (Київ) Сергій Федоров прокоментував жеребкування півфіналу Кубка України, згідно з яким динамівці зіграють з донецьким «Олімпіком».
На думку екс-захисника, а нині тренера киян, матчі в будь-якому випадку будуть важкими, повідомляє MatchDay.
«Нормальний жереб, з решти чотирьох команд на цій стадії всі ставлять завдання пройти у фінал, - сказав Сергій Федоров. - Не факт, що нам з «Олімпіком» буде легше, ніж, наприклад, якщо б ми грали з «Дніпром».
«У будь-якому випадку нас чекають два важких матчі. А завдання в Кубку у "Динамо" не обговорюється - тільки перемога», - додав Федоров.
Раніше сьогодні в приміщенні Прем'єр-ліги відбулася процедура жеребкування для квартету кращих учасників Кубка України сезону 2014/2015 рр.
За результатами жеребкування визначено наступні пари:
«Олімпік» Донецьк - «Динамо» Київ
«Дніпро» Дніпропетровськ - «Шахтар» Донецьк
Володарі фінальних путівок будуть визначатися з двох матчів. Господарі перших ігор вказані першими. Зустрічі відбудуться 29 квітня та 20 травня.
Також визначений номінальний господар вирішального матчу Кубка України сезону 2014/2015 рр. Ним стане переможець пари «Олімпік» - «Динамо».