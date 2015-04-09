«Українські отамани» та «Алжирські пустельні яструби» оголосили склади команд на матч WSB
Учасники 12-го туру групових змагань Всесвітньої серії боксу (WSB) команди «Українські отамани» та «Алжирські пустельні яструби» оголосили склади на матчеву зустріч та пройшли офіційну процедуру зважування.
Усі спортсмени вклалися у ваговий ліміт й отримали дозвіл вийти на ринг, повідомляє прес-служба "отаманів".
Таким чином, в найближчому поєдинку в ринг вийдуть:
Вагова категорія 52 кг. Азат Усеналієв «Українські отамани» - Абдельхаким Ельбарка «Пустельні яструби»
Вагова категорія 60 кг. Віктор Славінський «Українські отамани» - Реда Бенбазіз «Пустельні яструби»
Вагова категорія 69 кг. Олег Зубенко «Українські отамани» - Зоір Кідачі «Пустельні яструби»
Вагова категорія 81 кг. Олександр Хижняк «Українські отамани» - Набіл Кассель «Пустельні яструби»
Вагова категорія +91 кг. Ігор Шевадзуцький «Українські отамани» - Хамза Бегуірні «Пустельні яструби»
Матчева зустрічі між «Українськими отаманами» та «Алжирськими пустельними яструбами» відбудеться 10 квітня у столичному Палаці спорту.
УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчу, яка розпочнеться о 21.30.