«Українські отамани» та «Алжирські пустельні яструби» оголосили склади команд на матч WSB

Учасники 12-го туру групових змагань Всесвітньої серії боксу (WSB) команди «Українські отамани» та «Алжирські пустельні яструби» оголосили склади на матчеву зустріч та пройшли офіційну процедуру зважування.

Усі спортсмени вклалися у ваговий ліміт й отримали дозвіл вийти на ринг, повідомляє прес-служба "отаманів". Таким чином, в найближчому поєдинку в ринг вийдуть: Вагова категорія 52 кг. Азат Усеналієв «Українські отамани» - Абдельхаким Ельбарка «Пустельні яструби» Вагова категорія 60 кг. Віктор Славінський «Українські отамани» - Реда Бенбазіз «Пустельні яструби» Вагова категорія 69 кг. Олег Зубенко «Українські отамани» - Зоір Кідачі «Пустельні яструби» Вагова категорія 81 кг. Олександр Хижняк «Українські отамани» - Набіл Кассель «Пустельні яструби» Вагова категорія +91 кг. Ігор Шевадзуцький «Українські отамани» - Хамза Бегуірні «Пустельні яструби» Матчева зустрічі між «Українськими отаманами» та «Алжирськими пустельними яструбами» відбудеться 10 квітня у столичному Палаці спорту. УНІАН проведе відео онлайн-трансляцію матчу, яка розпочнеться о 21.30.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter