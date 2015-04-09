Збірна України опустилася на дві сходинки у рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила новий рейтинг-лист найсильніших національних збірних світу, в якому збірна України погіршила свої позиції відразу на дві сходинки, зокрема, пропустивши вперед команду Росії. На даний момент українці займають 33-е місце в рейтингу, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

У команди Михайла Фоменка 772,19 бала, що істотно нижче в порівнянні з показником місячної давності в 838 пунктів. За звітний період українці встигли провести дві гри, поступившись в офіційному відбірковому матчі Євро-2016 збірній Іспанії (0:1) і не зумівши втримати перемогу в товариському матчі з командою Латвії (1:1).

У свою чергу, у збірної Росії 781,16 бали і вона також погіршила свої показники в порівнянні з березневим рейтингом (788), але через більш низькі показники суперника змогла підвищити свої позиції. Росіяни не дограли офіційний матч відбору Євро-2016 в гостях проти команди Чорногорії через заворушення на трибунах в Подгориці. Але напередодні УЄФА вже встиг прийняти рішення щодо цього матчу, зарахувавши команді Чорногорії технічну поразку з рахунком 0:3, що позначилося на рейтингу як росіян, так і чорногорців.

Також збірну України випередила команда Шотландії, що зробила ривок на 10 місць - з 39-го на 29-е.

Рейтинг, як і раніше очолюють діючі чемпіони світу збірна Німеччини (1687) і фіналіст ЧС-2014 команда Аргентини (1490). Збірна Бельгії випередила команду Колумбії в боротьбі за 3-4 місця, Бразилія вийшла вперед у суперечці з Нідерландами за 5-6 місця, Португалія, як і раніше 7-а, Уругвай - 8-й, а збірні Франції та Італії вибули з 10-ки найсильніших, пропустивши вперед команди Швейцарії та Іспанії.

Наступна версія рейтингу ФІФА буде опублікована 7 травня.