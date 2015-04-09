Кращими спортсменами України 2014 року визнані Ольга Харлан та Олег Верняєв

У Києві відбулася церемонія нагородження найкращих спортменів України 2014 року, лауреатів премії "Герой спортивного року".

Головні нагороди премії, яка присуджується за ініціативи Національного олімпійського комітету і Міністерства молоді та спорту України - звання "Найкращий спортсмен року" та "Найкраща спортсменка року" вибороли гімнаст Олег Верняєв та фехтувальниця Ольга Харлан.

Олег Верняєв у 2014 році виборов звання чемпіона світу та Європи зі спортивної гімнастики (вправи на брусах), а також став дворазовим бронзовим призером чемпіонату Європи (опорний стрибок, командна першість).

Ольга Харлан – чемпіонка світу та Європи з фехтування в індивідуальній першості, бронзова призерка чемпіонату світу та Європи в командній першості (шабля).

Окрім того, звання "Герой українського спорту" серед жінок отримала Віта Семеренко – чемпіонка ХХІІ зимових Олімпійських ігор з біатлону в естафеті та бронзова призерка Ігор у спринті.

Звання "Герой українського спорту" серед чоловіків здобув Юрій Чебан – чемпіон світу з веслування на каное (спринт), срібний призер чемпіонату світу (естафета).

Серед лауреатів інших номінацій також слід відзначити жіночу збірну України з біатлону (переможницю естафети Сочі-2014), чоловічу четвірку-парну з академічного веслування (чемпіони світу та Європи 2014 року), Юлію Ткач – чемпіонку світу та бронзову призерку чемпіонату Європи з боротьби, Юлію Левченко – чемпіонку ІІ Юнацьких Олімпійських ігор з легкої атлетики (стрибки у висоту) та паралімпійця Віталій Лук'яненко – дворазового чемпіона, срібного та бронзового призера зимових Паралімпійських ігор в Сочі з лижних гонок та біатлону серед спортсменів з вадами зору.

У своєму вступному слові президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка зізнався: «Кожного разу на цю церемонію я йду в піднесеному настрої, з особливими емоціями та відчуттями, адже разом в одній залі збирається гордість і слава українського спорту – золотий фонд нації: наше незабутнє минуле, славне сьогодення і величне майбутнє. Незважаючи на непрості часи для нашої країни 2014-ий став роком великих досягнень в історії українського спорту!».

Головний олімпієць країни подякував спортсменам, тренерам, лікарям, фахівцям та спеціалістам, меценатам та спонсорам, ветеранам спорту, журналістам та уболівальникам, всім, хто разом долав нелегкий шлях до перемог.

Переможці в номінаціях «Найкращий спортсмен року», «Найкраща спортсменка року», а також «Герой українського спорту» серед чоловіків і жінок від Національного олімпійського комітету України отримали ще й фінансову премію в розмірі 50 тисяч гривен.